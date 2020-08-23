Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе заявил, что Александр Кокорин "классный футболист с отличной техникой".
"По тем тренировкам, которые мы провели вместе, видно, что это классный футболист с отличной техникой. Он умеет грамотно распоряжаться мячом. Надеюсь, он как можно скорее сможет принести нам пользу", — рассказал аргентинец.
Напомним, Кокорин подписал трехлетний контракт со "Спартаком" в начале августа.
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