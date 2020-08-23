Российский боксер Александр Поветкин одержал победу в бою с британцем Диллианом Уайтом.
Поединок состоялся ночью 23 августа. Ранее бой неоднократно откладывался из-за пандемии коронавируса. На протяжении всего боя Уайт превосходил россиянина и даже отправил его в нокдаун в четвертом раунде. Но пятый раунд стал решающим и принёс Поветкину победу.
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