Поветкин отправил Уайта в нокаут

Российский боксер Александр Поветкин одержал победу в бою с британцем Диллианом Уайтом.

Поединок состоялся ночью 23 августа. Ранее бой неоднократно откладывался из-за пандемии коронавируса. На протяжении всего боя Уайт превосходил россиянина и даже отправил его в нокдаун в четвертом раунде. Но пятый раунд стал решающим и принёс Поветкину победу.

Российский боксер стал временным чемпионом WBC в тяжёлом весе. Теперь ему нужно провести бой с Тайсоном Фьюри.