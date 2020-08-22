Российскому футболисту Кириллу Набабкину сделают операцию на колене

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Набабкин получил травму в матче Российской премьер-лиги против петербургского "Зенита" и будет прооперирован.

"У Кирилла Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Россиянину предстоит операция", — указано сообщении пресс-службы футбольного клуба.

Пока что ничего неизвестно о времени реабилитации спортсмена и сроках его возвращения в спорт и группу.