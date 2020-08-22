В Нижнем Новгороде стартуют "Армейские игры-2020"

В Нижнем Новгороде стартуют 23 августа Армейские игры. Соревнования включают в себя 30 видов прикладного спорта, в которых примут участие тысячи лучших представителей вооруженных сил. На звание лучших в своем деле подали заявки более 160 команд.

Сейчас военные осматривают достопримечательности региона и отдыхают перед состязаниями.

В первом этапе будут бороться около 100 человек: из Вьетнама, России, Белоруссии и Узбекистана.