В Нижнем Новгороде стартуют 23 августа Армейские игры. Соревнования включают в себя 30 видов прикладного спорта, в которых примут участие тысячи лучших представителей вооруженных сил. На звание лучших в своем деле подали заявки более 160 команд.
Сейчас военные осматривают достопримечательности региона и отдыхают перед состязаниями.
В первом этапе будут бороться около 100 человек: из Вьетнама, России, Белоруссии и Узбекистана.
Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил закрыть все предприятия в стране, на которых проходят забастовки рабочих.