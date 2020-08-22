Три российских биатлониста решили выступать за другую страну. Теперь они будут выступать за сборную Румынии.

" Оськин , Толмачёва и Чиркова получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии, в том числе гражданство страны", — сообщили в Федерации биатлона Румынии.

Переход спортсменов оформлялся, когда президентом СБР был Владимир Драчёв.

"Никаких трудностей с переходом не было. Спортсмены не были в сборной команде, не попадали даже в резерв, так что не было смысла чинить преграды их переходу. Если люди хотят выступать, то пусть у них будет такая возможность", — пояснил он.