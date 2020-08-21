Зеленский пообещал провести матч "Шахтёр" - "Динамо" в Донецке

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал воссоздание футбольного клуба "Кривбасс" в Кривом Роге, родном для него городе. Команда долгое время входила в элиту украинского футбола и занимала призовые места в чемпионате, но была расформирована в 2013 году.

В сезоне-2020/21 "Кривбасс" будет выступать во Второй лиге, низшем профессиональном дивизионе украинского чемпионата. Зеленский отметил, что надеется на выход чемпионата на былой уровень.

Президент Украины пообещал сделать всё возможное, чтобы команды, утратившие профессиональный статус, снова радовали болельщиков. Отдельно Зеленский отметил симферопольскую "Таврию".

Также глава государства пообещал в будущем провести главный матч в украинском футболе "Шахтёр" — "Динамо" на "Донбасс Арене" в Донецке.