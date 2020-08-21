Адвокат избитого судьи обвинил Широкова в покушении на убийство

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, объявил, что экс-игрок сборной России Роман Широков может быть обвинён по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Ранее футболист избил арбитра во время матча любительских команд.

Широков ударил молодого человека по лицу рукой, а затем ногой. Адвокат заявил, что такие действия можно квалифицировать как покушение на убийство. 20 августа обвинения в адрес футболиста были поданы в письменном виде.

"Мы посекундно проанализировали все телодвижения на видео — благо, много видеоматериалов. И пришли к твердому убеждению, что в данном случае квалифицировать действия Широкова следует как покушение покушение на убийство из хулиганских побуждений", — заявил Островский в эфире радио "Москва".

По его словам, удар Широкова был настолько сильным, что другой квалификации преступления быть не может.

"Удар футболиста был страшной силы… может просто голову разбить на части такой удар по голове. Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой", — заявил Островский.

Адвокат считает, что футболист может получить 10 лет лишения свободы.