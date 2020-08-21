Сборная России проведёт все матчи Лиги наций на стадионе "Динамо"

УЕФА назвал стадион, на котором сборная России примет своих соперников в рамках Лиги наций. Все матчи пройдут на динамовской "ВТБ Арене" в Москве.

Выездные матчи команда проведёт на "Арене Пушкаш" в Будапеште и стадионе "Райко Митич" в Белграде. Место проведения выездной игры с Турцией пока неизвестно.

Расписание сборной России в Лиге наций

3 сентября, 21.45. Россия — Сербия.

6 сентября, 19.00. Венгрия — Россия.

11 октября, 21.45. Россия — Венгрия.

14 октября, 21.45. Россия Турция.

15 ноября, 20.00. Турция — Россия.

18 ноября, 22.45. Сербия — Россия.

Победитель группы получит путёвку в дивизион А Лиги наций, последняя команда отправится в дивизион С.