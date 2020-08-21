УЕФА назвал стадион, на котором сборная России примет своих соперников в рамках Лиги наций. Все матчи пройдут на динамовской "ВТБ Арене" в Москве.
Выездные матчи команда проведёт на "Арене Пушкаш" в Будапеште и стадионе "Райко Митич" в Белграде. Место проведения выездной игры с Турцией пока неизвестно.
Победитель группы получит путёвку в дивизион А Лиги наций, последняя команда отправится в дивизион С.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.