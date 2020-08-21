"Спартак" отреагировал на новость о том, что Хенрик Ларссон вошёл в тренерский штаб Рональда Кумана в "Барселоне". 48-летний специалист является отцом форварда красно-белых Джордана Ларссона.
"Догадываемся, кто будет вашей трансферной целью, но этот парень нужен нам самим. Готовьте 100 млн или даже не пишите", — говорится в сообщении "Спартака" в Twitter.
23-летний форвард перешёл в "Спартак" в 2019 году. Швед провёл в составе команды 33 матча и забил 12 голов. В новом сезоне в двух матчах он забил дважды.
Ранее Ларссон выступал в Швеции и Голландии.
Также Джордан провёл 3 матча в составе сборной Швеции, в которых забил 1 мяч.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.