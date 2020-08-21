"Спартак" предложил "Барселоне" Ларссона за 100 млн

"Спартак" отреагировал на новость о том, что Хенрик Ларссон вошёл в тренерский штаб Рональда Кумана в "Барселоне". 48-летний специалист является отцом форварда красно-белых Джордана Ларссона.

"Догадываемся, кто будет вашей трансферной целью, но этот парень нужен нам самим. Готовьте 100 млн или даже не пишите", — говорится в сообщении "Спартака" в Twitter.

Джордан Ларссон

23-летний форвард перешёл в "Спартак" в 2019 году. Швед провёл в составе команды 33 матча и забил 12 голов. В новом сезоне в двух матчах он забил дважды.

Ранее Ларссон выступал в Швеции и Голландии.

"Хельсинборг" — 75 матчей, 18 голов.

НЕК — 24 матча, 4 гола.

"Норчепинг" — 46 матчей, 13 голов.

Также Джордан провёл 3 матча в составе сборной Швеции, в которых забил 1 мяч.