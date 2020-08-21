Олимпийский чемпион Нортуг признал серьёзные проблемы с наркотиками

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг на пресс-конференции рассказал о своей зависимости. По словам лыжника, проблемы начались у него после завершения карьеры.

Ранее полиция остановила Нортуга на автомобиле, когда он разогнался до 200 км/ч. Тест спортсмена на наркотики дал положительный результат. В доме лыжника нашли около 10 граммов кокаина.

Нортуг признался, что периодически употребляет алкоголь и наркотические вещества. Спортсмен считает, что достиг дна и попросил помощи.

"Ранее я не воспринимал это всерьёз и скрывал от окружающих. Впервые кокаин я употребил в январе 2019 года. Употреблял его во время вечеринок, но были и периоды, когда я принимал его от трёх до пяти раз в неделю — это входило в систему. Я достиг дна своей жизни, и мне нужна помощь", — приводит слова Нортуга Dagbladet.

Петтер Нортуг

Петтер завершил официальную карьеру в 2018 году. Сейчас он принимает участие в любительских гонках и занимается выпуском очков под собственным брендом.