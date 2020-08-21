Президент Федерации лёгкой атлетики Белоруссии (ФЛАБ) Вадим Девятовский высказался против главы государства Александра Лукашенко. Ранее он занимал другую позицию.
"Лукашенко — не мой президент!" — написал Девятовский в Facebook.
Около трёх недель назад Девятовский оставил положительный отзыв о Лукашенко.
"Очень эмоциональное, как никогда, выступление президента страны! Всё, о чём сказал президент, понятно и очевидно. Видно, что каждое слово говорится от сердца и с неподдельной заботой о стране и её будущем! Вперёд, Белоруссия!" — писал Девятовский.
Девятовский является серебряным призёром Олимпиады-2008 в метании молота. Также в его активе победы на чемпионате мира и Универсиаде. Кроме того, легкоатлет становился вторым на чемпионате Европы.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.