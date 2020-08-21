"Реал" хочет подписать Мбаппе в 2021 году

"Реал" может подписать контракт с нападающим "ПСЖ" Кильяном Мбаппе в 2021 году. Мадридцы надеются на то, что парижане уступят форварда, так как у него заканчивается контракт в 2022 году, сообщает AS.

В таком случае "ПСЖ" может получить компенсацию за Мбаппе, а не отдавать его бесплатно. Ранее парижане заплатили "Монако" за переход форварда около 180 млн евро. Сам форвард не планирует продлевать контракт с клубом.

Карьера Мбаппе

21-летний форвард провёл за "ПСЖ" 123 матча, в которых забил 90 мячей. За сборную Франции он отыграл 34 матча и забил 13 голов.

В активе футболиста такие награды: