Кокорин может уехать в Европу, не сыграв ни одного матча за "Спартак"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о возможном уходе нападающего Александра Кокорина. Футболист подписал контракт 1 августа, ни разу не вышел на поле, но красно-белые могут продать его "Роме".

Об интересе со стороны римской команды сообщил инсайдер российского футбола Нобель Арустамян. "Волки" в ближайшее время могут вступить в переговоры со "Спартаком".

По словам Газизова, клуб готов отпустить его в европейский клуб. Во время подписания контракта между "Спартаком" и Кокориным была договорённость о возможном уходе.

"Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определённые договорённости", — приводит "Чемпионат" слова Газизова.

Контракт между "Спартком" и Кокориным рассчитан на три года. Ранее сообщалось, что футболист испытывает мышечные проблемы и как минимум до сентября не сможет выйти на поле.