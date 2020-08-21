Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о возможном уходе нападающего Александра Кокорина. Футболист подписал контракт 1 августа, ни разу не вышел на поле, но красно-белые могут продать его "Роме".
Об интересе со стороны римской команды сообщил инсайдер российского футбола Нобель Арустамян. "Волки" в ближайшее время могут вступить в переговоры со "Спартаком".
По словам Газизова, клуб готов отпустить его в европейский клуб. Во время подписания контракта между "Спартаком" и Кокориным была договорённость о возможном уходе.
"Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определённые договорённости", — приводит "Чемпионат" слова Газизова.
Контракт между "Спартком" и Кокориным рассчитан на три года. Ранее сообщалось, что футболист испытывает мышечные проблемы и как минимум до сентября не сможет выйти на поле.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.