Фёдор Емеляненко готов к возвращению в октагон

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что хотел бы провести бой против Фабрисиу Вердума. Бразилец победил россиянина в 2010 году.

"Хорошая идея, я готов", — заявил Емельяненко на вопрос о возможном реванше с бразильцем.

По словам Фёдора, он чувствует себя на десять лет младше возраста и готов продолжить карьеру.

"Чувствую себя замечательно, спасибо большое!… Не на 43 года, а на 34-35", — приводит ТАСС слова Емельяненко.

Фёдор заявил, что должен провести ещё два боя по контракту с Bellator. Когда состоится следующий бой, неизвестно.

"В конце года? Предполагаем, что это может быть. Но мне нужно будет поговорить со Скоттом (Кокером, главой Bellator — Прим. ред.), узнать его планы", — заявил Фёдор.

Карьера Емельяненко

Первый бой в профессиональной карьере в ММА Емельяненко провёл в 2000 году. Фёдор становился чемпионом PRIDE, лучшего промоушена на то время.