Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Адвокат Ефремова объявил отвод судье Абрамовой
Путин предложил трёх кандидатов на пост губернатора ХМАО
Медики назвали негативные последствия длительного ношения маски
Диетолог рассказала, как правильно выбрать колбасу
В Китае всего 45 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Кокорин может уехать в Европу, не сыграв ни одного матча за "Спартак"
Жданов: в организме Навального нашли "смертельное вещество"
Пауки способны двигаться быстрее, чем гепарды, доказали учёные
Минфин России дал оценку предложению отменить транспортный налог

Фёдор Емеляненко готов к возвращению в октагон

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что хотел бы провести бой против Фабрисиу Вердума. Бразилец победил россиянина в 2010 году.

"Хорошая идея, я готов", — заявил Емельяненко на вопрос о возможном реванше с бразильцем.

По словам Фёдора, он чувствует себя на десять лет младше возраста и готов продолжить карьеру.

"Чувствую себя замечательно, спасибо большое!… Не на 43 года, а на 34-35", — приводит ТАСС слова Емельяненко.

Фёдор заявил, что должен провести ещё два боя по контракту с Bellator. Когда состоится следующий бой, неизвестно.

"В конце года? Предполагаем, что это может быть. Но мне нужно будет поговорить со Скоттом (Кокером, главой Bellator — Прим. ред.), узнать его планы", — заявил Фёдор.

Карьера Емельяненко

Первый бой в профессиональной карьере в ММА Емельяненко провёл в 2000 году. Фёдор становился чемпионом PRIDE, лучшего промоушена на то время.

  • С 2017 года выступает в Bellator. Провёл пять боёв, в которых одержал три победы и потерпел два поражения.
  • Последний поединок провёл в декабре 2019 года, победив американца Куинтона Джексона.
Последние материалы
Кокорин может уехать в Европу, не сыграв ни одного матча за "Спартак"
Жданов: в организме Навального нашли "смертельное вещество"
Пауки способны двигаться быстрее, чем гепарды, доказали учёные
Минфин России дал оценку предложению отменить транспортный налог
Новые случаи коронавируса выявлены во всех уголках России
Меньше сотни россиян скончались от коронавируса за прошедшие сутки
Тест на потерю обоняния поможет отличить COVID-19 от гриппа
Жена Навального предполагает, что врачи заодно с отравителями её мужа
Фёдор Емеляненко готов к возвращению в октагон
Роскачество: в магазинах есть винный фальсификат, но нет контрафакта
Популярное
Мир. Новости мира
Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской

Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.

Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской
Навальный в коме в реанимации: что известно на данный момент
Происшествия
Навальный в коме в реанимации: что известно на данный момент
Экспертное мнение
Для начала диалога с протестующими Лукашенко должен выпустить Бабарико
Человеческий фактор
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Игорь Буккер Ирландские рабы пострадали не меньше негров Игорь Буккер Усам Оздемиров Ставки в технологической гонке как никогда высоки Усам Оздемиров Любовь Степушова Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу Любовь Степушова
Комментарии
Навальный в коме в реанимации: что известно на данный момент
Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу
Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Лукашенко готов на всё ради сохранения власти
По какому принципу в стране назначают губернаторов
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Военный эксперт Коротченко: с Азербайджаном у России проблем нет
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу
Военный эксперт Коротченко: с Азербайджаном у России проблем нет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ