Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что хотел бы провести бой против Фабрисиу Вердума. Бразилец победил россиянина в 2010 году.
"Хорошая идея, я готов", — заявил Емельяненко на вопрос о возможном реванше с бразильцем.
По словам Фёдора, он чувствует себя на десять лет младше возраста и готов продолжить карьеру.
"Чувствую себя замечательно, спасибо большое!… Не на 43 года, а на 34-35", — приводит ТАСС слова Емельяненко.
Фёдор заявил, что должен провести ещё два боя по контракту с Bellator. Когда состоится следующий бой, неизвестно.
"В конце года? Предполагаем, что это может быть. Но мне нужно будет поговорить со Скоттом (Кокером, главой Bellator — Прим. ред.), узнать его планы", — заявил Фёдор.
Первый бой в профессиональной карьере в ММА Емельяненко провёл в 2000 году. Фёдор становился чемпионом PRIDE, лучшего промоушена на то время.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.