Куман заявил, что Месси должен остаться в "Барселоне"

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказал свою позицию по поводу возможного ухода Лионеля Месси из команды. Голландец хотел бы оставить аргентинского форварда в Каталонии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Месси близок к переходу в "Интер". Футболист купил пентхаус в Милане, а в его контракте есть пункт, согласно которому он может уйти уже этим летом.

По словам Кумана, Месси сейчас разочарован из-за поражения от "Баварии" со счётом 2:8, но это не должно стать поводом для ухода.