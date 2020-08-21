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Куман заявил, что Месси должен остаться в "Барселоне"

Спорт » Командные виды » Футбол

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказал свою позицию по поводу возможного ухода Лионеля Месси из команды. Голландец хотел бы оставить аргентинского форварда в Каталонии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Месси близок к переходу в "Интер". Футболист купил пентхаус в Милане, а в его контракте есть пункт, согласно которому он может уйти уже этим летом.

По словам Кумана, Месси сейчас разочарован из-за поражения от "Баварии" со счётом 2:8, но это не должно стать поводом для ухода.

"Я бы тоже был разочарован, если бы проиграл "Баварии" со счётом 2:8. Было бы неправильно ходить и улыбаться после такого. Но он настоящий победитель и расстраивается, если этого не удаётся.

Я разговаривал с Гвардиолой и услышал, что с Месси великолепно работать. С нетерпением жду, когда это станет возможным. Думаю, он чувствует, что нужен здесь.

Месси должен завершить карьеру в "Барселоне". "Барселона" — это и есть Месси", — приводит Goal слова Кумана.

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