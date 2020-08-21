"Вашингтон Кэпиталз" не смогли пройти первый раунд Кубка Стэнли. Команда уступила в серии "Айлендерс" со счётом 1-4.
В последнем матче команда Овечкина проиграла всухую — 0:4. Российский форвард в этой серии забросил две шайбы.
На данный момент известны шесть из восьми участников второго раунда плей-офф:
Серии "Филадельфия" — "Монреаль" (3-2) и "Сент-Луис" — "Ванкувер" (2-3) ещё не окончены.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.