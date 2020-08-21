"Вашингтон" Овечкина вылетел из Кубка Стэнли

"Вашингтон Кэпиталз" не смогли пройти первый раунд Кубка Стэнли. Команда уступила в серии "Айлендерс" со счётом 1-4.

В последнем матче команда Овечкина проиграла всухую — 0:4. Российский форвард в этой серии забросил две шайбы.

Кубок Стэнли

На данный момент известны шесть из восьми участников второго раунда плей-офф:

"Колорадо" — "Даллас".

"Вегас".

"Бостон".

"Тампа-Бэй".

"Айлендерс".

Серии "Филадельфия" — "Монреаль" (3-2) и "Сент-Луис" — "Ванкувер" (2-3) ещё не окончены.