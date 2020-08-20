Российская фигуристка Евгения Медведва заявила, что планирует написать автобиографию. Работу над книгой призёр Олимпийских игр начнёт после завершения спортивной карьеры.

"Работа еще не ведется, но что-то будет. Планирую после завершения спортивной карьеры сделать книгу, в которой будет всё от и до, всё, что происходило на льду и вне его. Такие планы у меня в голове. Только у меня. Как назвать книгу, я еще не придумала", — заявила Медведева, отвечая на вопросы болельщиков в соцсети "ВКонтакте".