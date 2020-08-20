Консультант команды "Формула-1" "Ред Булл" Хельмут Марко рассказал об отношении к российскому пилоту Даниилу Квяту. По его словам, в команде не совсем довольны результатами, которые показывает россиянин за "Альфа Таури" в сезоне-2020.

"Даниил не показывает того, чего мы от него ожидаем. Но это ещё даже не середина сезона, мы не собираемся его менять. Лицензии в "Формулу-1" могут получить Цуонда и Лоусон, но мы пока их не рассматриваем", — приводит Speedweek слова Марко.