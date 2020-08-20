Российский футбольный союз (РФС) огласил судейские назначения на матчи четвёртого тура РПЛ. Центральную встречу "Спартак" — "Локомотив" обслужит бригада Сергея Карасёва.
Помогать главному арбитру на линиях будут Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе, резервным судьёй выступит Анатолий Жабченко. На системе ВАР будут работать Павел Кукуян и Александр Богданов, сообщает пресс-служба РФС.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.