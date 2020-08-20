"Ротор" подписал третьего футболиста за день

Волгоградский "Ротор" 20 августа усилился сразу тремя футболистами. Все они подписали арендные соглашения с клубом до конца сезона.

Александр Саплинов

23-летнего нападающего волгоградцы арендовали у "Ростова". Форвард выступал за донской клуб с 2019 года, провёл в составе команды 23 матча и забил 2 гола.

Зурико Давиташвили

19-летний грузинский полузащитник был арендован у "Рубина". За казанский клуб в прошлом сезоне провёл 29 матчей, забив два мяча.

Соломон Кверквелия

28-летний защитник из Грузии подписан у "Локомотива". С 2017 года за железнодорожников отыграл 68 матчей и забил три мяча. В составе сборной Грузии выходил на поле 36 раз.

Неудачный старт "Ротора"

Волгоградцы, которые вернулись в "вышку" 16 лет спустя, после трёх туров занимают последнее место в таблице. Команда набрала 1 очко:

"Ротор" - "Зенит" - 0:2;

"Динамо" - "Ротор" - 0:0;

"Ахмат" - "Ротор" - 3:1.

До конца августа волгоградцы проведут ещё три матча: