Луис Суарес может вернуться в "Аякс"

"Барселона" планирует расстаться с нападающим Луисом Суаресом. Интерес к футболисту проявляет "Аякс". Амстердамцы готовы предложить за уругвайца 15 млн евро, сообщает Goal.

В "Барселоне" могут согласиться на продажу за столь небольшую сумму, так как у футболиста остался год до окончания контракта. Каталонцы хотели бы потратить вырученные деньги за 34-летнего Суареса на приобретение у "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Карьера Суареса

Уругваец благодаря "Аяксу" стал известен на всю Европу. Ранее Суарес защищал цвета таких клубов:

"Насьональ" (Уругвай) — 34 матча, 12 голов;

"Гронинген" (Голландия) — 37 матчей, 15 голов;

"Аякс" (Голландия) — 159 матчей, 111 голов;

"Ливерпуль" (Англия) — 133 матча, 82 гола;

"Барселона" (Испания) — 283 матча, 198 голов.

Трансферы Суареса

Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в 28 млн евро.