"Барселона" планирует расстаться с нападающим Луисом Суаресом. Интерес к футболисту проявляет "Аякс". Амстердамцы готовы предложить за уругвайца 15 млн евро, сообщает Goal.
В "Барселоне" могут согласиться на продажу за столь небольшую сумму, так как у футболиста остался год до окончания контракта. Каталонцы хотели бы потратить вырученные деньги за 34-летнего Суареса на приобретение у "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Уругваец благодаря "Аяксу" стал известен на всю Европу. Ранее Суарес защищал цвета таких клубов:
Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в 28 млн евро.
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