Чемпионка мира Остапчук стала фигурантом дела против КС в Белоруссии

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил о возбуждении уголовного дела в отношении участников Координационного совета. О создании органа "по передаче власти" ранее заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также причинение вреда национальной безопасности Белоруссии", — приводит ОНТ слова Конюка.

Дело возбуждено по статье 361 УК РБ "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".

По этой статье за призывы к захвату власти можно получить тюремный срок до трёх лет. За такие же действия с использованием СМИ или сети интернет подсудимым грозит срок от двух до пяти лет.

В состав Совета входит 39-летняя белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук. Спортсменка ранее завоевала несколько наград на крупных турнирах в толкании ядра: