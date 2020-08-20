Кузяев рассматривает несколько предложений из Европы

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о ситуации с полузащитником Далером Кузяевым. У игрока 31 июля завершился контракт, и новое соглашение он пока не подписал.

По словам Медведева, двери "Зенита" для Кузяева всё ещё открыты, но футболист мечтает выступать в Европе. Сейчас он рассматривает несколько предложений от европейских клубов.

"Насколько я знаю, у Далера есть ряд предложений из Европы. Он мечтает играть в Европе. Я лично желаю, чтобы он нашел вариант, который его устроит. Пока ворота "Зенита" для него не закрыты". Он наш доморощенный игрок, к нему особое отношение. Не буду говорить, чтобы я делал на его месте, но у человека должна быть мечта", — приводит ТАСС слова Медведева.

Далер Кузяев

Кузяев начинал заниматься футболом в Оренбурге, а с 2007 по 2012 год находился в академии "Зенита". В 19-летнем возрасте принял решение покинуть питерский клуб, после чего выступал за такие команды, как:

"Карелия" (ПФЛ) — 23 матча;

"Нефтяник" (ФНЛ) — 16 матчей;

"Терек" (РПЛ) — 75 матчей.

В 2017 году вернулся в "Зенит" и провёл за питерцев 94 матча, забив 12 мячей.

В составе сборной России отыграл 21 матч и забил один гол. Провёл пять игр на чемпионате мира-2018.