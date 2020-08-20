"Йокерит" призывают "ударить по самолюбию диктатора Лукашенко"

В Финляндии звучат призывы к клубу КХЛ "Йокерит" проигнорировать поездку на матч в Минск. Журналисты издания Iltalehti опубликовали материал, в котором объясняют, почему команда должна пропустить игру с минским "Динамо" 3 сентября.

Финны связали хоккей с политической обстановкой в Белоруссии и призывают "Йокерит" не ехать на стартовый матч сезона. Журналисты считают, что это нанесёт "удар по самолюбию диктатора", имея в виду президента страны Александра Лукашенко, известного хоккейного болельщика.

"Было бы здорово, если бы "Йокерит" продемонстрировал свой моральный дух и не поехал бы в Беларусь, где диктатор Лукашенко укрепляет своё положение, в том числе и с помощью хоккея. Если "Йокерит" не приедет, это будет идеальным ударом по самолюбию диктатора", — говорится в материале Iltalehti.

Вместе с тем журналисты считают, что "Йокерит" всё же отправится на игру, несмотря на обстановку. В материале обвиняют генерального менеджера клуба Яри Курри в том, что он "запутался в карманах российских олигархов" и намерен везти команду в Минск.