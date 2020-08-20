Азмун посвятил дубль в ворота ЦСКА маме

Форвард "Зенита" Сердар Азмун принёс победу команде в матче с ЦСКА. Встреча 3-го тура РПЛ завершилась со счётом 2:1, а иранец отправил два мяча в ворота соперника.

Свои голы Азмун посвятил маме. Футболист опубликовал пост в Instagram, в котором поздравил её с днём рождения.

"Я всегда переживаю, думаю, что нужно сделать, чтобы мама была счастлива на день рождения. Я всегда стараюсь ради нее, благодарю Бога за то, что смог забить, и счастлив, что сделал это в дерби. Мама, эти два гола посвящены тебе, с днем рождения, я очень тебя люблю", - написал Азмун.

Азмун в "Зените"

Иранец перешёл в питерский клуб из "Рубина" в феврале 2019 года.