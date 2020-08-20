Форвард "Зенита" Сердар Азмун принёс победу команде в матче с ЦСКА. Встреча 3-го тура РПЛ завершилась со счётом 2:1, а иранец отправил два мяча в ворота соперника.
Свои голы Азмун посвятил маме. Футболист опубликовал пост в Instagram, в котором поздравил её с днём рождения.
"Я всегда переживаю, думаю, что нужно сделать, чтобы мама была счастлива на день рождения. Я всегда стараюсь ради нее, благодарю Бога за то, что смог забить, и счастлив, что сделал это в дерби. Мама, эти два гола посвящены тебе, с днем рождения, я очень тебя люблю", - написал Азмун.
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همیشه این استرس رو دارم که نزدیک تولد مادرم که میشه باید چیکار کنم که خیلی خوشحالش کنم، من سعی میکنم بهش بهترینام رو بدم ، امشب خداروشکر میکنم که تونستم گل بزنم و خوشحالت کنم اونم تو دربی روسیه ، این ۲ تا گلم تقدیم به شما مادر گلم و تولدت پیشاپیش مبارک عشق قشنگم💙
Иранец перешёл в питерский клуб из "Рубина" в феврале 2019 года.
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