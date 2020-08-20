В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 сыграют французский "ПСЖ" и немецкая "Бавария". Парижане в полуфинале победили "Лейпциг" (3:0), а мюнхенцы одолели "Лион" (3:0).
Букмекерские конторы оценили шансы команд на решающий матч. Фаворитом считается немецкий клуб:
"ПСЖ" и "Бавария" выйдут на поле 23 августа в 22.00 по московскому времени. Игра состоится в Лиссабоне на "Эстадиу Да Луш".
Парижане впервые вышли в финал Лиги чемпионов. Вместе с тем, это будет второй еврокубковый финал для команды. В активе парижан победа в Кубке обладателей Кубков.
8 мая 1996 года. "ПСЖ" — "Рапид" (Австрия) — 1:0.
Мюнхенская команда в 11-й раз вышла в финал главного еврокубка. Ранее "Бавария" одержала пять побед и потерпела пять поражений.
По победам в Лиге чемпионов баварцев опережают только три команды:
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.