"ПСЖ" - "Бавария": эксперты назвали фаворита финала Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 сыграют французский "ПСЖ" и немецкая "Бавария". Парижане в полуфинале победили "Лейпциг" (3:0), а мюнхенцы одолели "Лион" (3:0).

Букмекерские конторы оценили шансы команд на решающий матч. Фаворитом считается немецкий клуб:

победа "Баварии" — коэффициент 2,00 — 2,05;

победа "ПСЖ" — коэффициент 3,40 — 3,55;

ничья в основное время — 4,10 — 4,30.

Когда матч

"ПСЖ" и "Бавария" выйдут на поле 23 августа в 22.00 по московскому времени. Игра состоится в Лиссабоне на "Эстадиу Да Луш".

"ПСЖ" в еврокубках

Парижане впервые вышли в финал Лиги чемпионов. Вместе с тем, это будет второй еврокубковый финал для команды. В активе парижан победа в Кубке обладателей Кубков.

8 мая 1996 года. "ПСЖ" — "Рапид" (Австрия) — 1:0.

"Бавария" в Лиге чемпионов

Мюнхенская команда в 11-й раз вышла в финал главного еврокубка. Ранее "Бавария" одержала пять побед и потерпела пять поражений.

По победам в Лиге чемпионов баварцев опережают только три команды: