Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Ещё одна страна готова организовать клинические испытания "Спутника V"
В Иркутской области военные ликвидируют химическое загрязнение
Дегтярёв призвал политические партии Хабаровского края объединиться
Вице-премьер Марат Хуснуллин привился от коронавируса
Если Роспотребнадзор не одумается, то будет дистанционка
Для начала диалога с протестующими Лукашенко должен выпустить Бабарико
Гордон: жаль, что операция СБУ в Белоруссии "накрылась медным тазом"
Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской
Навальный в реанимации: отравление или инсульт?

"ПСЖ" - "Бавария": эксперты назвали фаворита финала Лиги чемпионов

Спорт » Командные виды » Футбол

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 сыграют французский "ПСЖ" и немецкая "Бавария". Парижане в полуфинале победили "Лейпциг" (3:0), а мюнхенцы одолели "Лион" (3:0).

Букмекерские конторы оценили шансы команд на решающий матч. Фаворитом считается немецкий клуб:

  • победа "Баварии" — коэффициент 2,00 — 2,05;
  • победа "ПСЖ" — коэффициент 3,40 — 3,55;
  • ничья в основное время — 4,10 — 4,30.

Когда матч

"ПСЖ" и "Бавария" выйдут на поле 23 августа в 22.00 по московскому времени. Игра состоится в Лиссабоне на "Эстадиу Да Луш".

"ПСЖ" в еврокубках

Парижане впервые вышли в финал Лиги чемпионов. Вместе с тем, это будет второй еврокубковый финал для команды. В активе парижан победа в Кубке обладателей Кубков.

8 мая 1996 года. "ПСЖ" — "Рапид" (Австрия) — 1:0.

"Бавария" в Лиге чемпионов

Мюнхенская команда в 11-й раз вышла в финал главного еврокубка. Ранее "Бавария" одержала пять побед и потерпела пять поражений.

По победам в Лиге чемпионов баварцев опережают только три команды:

  • "Реал" — 13;
  • "Милан" — 7;
  • "Ливерпуль" — 6.
Последние материалы
Вице-премьер Марат Хуснуллин привился от коронавируса
Если Роспотребнадзор не одумается, то будет дистанционка
Для начала диалога с протестующими Лукашенко должен выпустить Бабарико
"ПСЖ" - "Бавария": эксперты назвали фаворита финала Лиги чемпионов
Bloomberg: в покупке TikTok заинтересованы и в Twitter
Гордон: жаль, что операция СБУ в Белоруссии "накрылась медным тазом"
Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской
Навальный в реанимации: отравление или инсульт?
Вспышка COVID в Южной Корее превращается в "битву за веру"
Amazon могут засудить за некачественные товары сторонних продавцов
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сделал заявление о вступлении Белоруссии в ЕС и НАТО

Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.

Лукашенко сделал заявление о вступлении Белоруссии в ЕС и НАТО
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Новости Белоруссии
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Новости Белоруссии
Стало известно, когда пройдёт инаугурация Лукашенко
Новости футбола
Белорусские спортсмены выдвинули ультиматум Лукашенко
Игорь Буккер Загадочное ЧП с телескопом, который следит за НЛО Игорь Буккер Василий Амирджанов В Гродно разрешили митинги и не будут бить Василий Амирджанов Любовь Степушова Американский блогер рассказал, почему Трамп выиграет выборы снова Любовь Степушова
Комментарии
Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России?
Европа признала: Белоруссия не Украина
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Быть ли России снова Великой?
Волочкова поехала в свадебное путешествие
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Европа признала: Белоруссия не Украина
Сотрудник "РЖД" потребовал высадить из поезда ветерана
Реализация "пакета реформ" в Белоруссии вызовет ввод войск
Высоцкий: Ефремов готов помочь семье погибшего курьера
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Загадка дня: зачем в Минск прилетел самолёт ФСБ России?
Быть ли России снова Великой?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ