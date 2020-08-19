Гимнасты сборной России успешно прошли тест на коронавирус

Игроки российской сборной по спортивной гимнастике — и женской, и мужской, — успешно прошли тест на коронавирус и оказались абсолютно здоровы. Теперь они возобновляют тренировки на подмосковной базе "Озеро Круглое".

Заехали на базу гимнасты еще 16 августа, после чего начали проходить тестирование.

Тренировки продлятся до 3 сентября. По словам старшего тренера Валентины Радионенко, до чемпионата страны осталось мало времени и гимнастам нельзя терять время.