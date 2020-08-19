Спортивные власти Белоруссии проверяют подписантов письма к Лукашенко

Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома Белоруссии запросило информацию о спортсменах, которые подписались под открытым письмом к президенту Александру Лукашенко. Ранее в прессе появился текст требований спортсменов, среди которых есть пункт о непризнании результатов выборов 9 августа.

"Правда.Ру" сообщала, что более сотни белорусских спортсменов потребовали провести повторные выборы, отпустить всех задержанных и провести проверку нарушений милицией. В противном случае спортсмены пригрозили приостановкой выступлений за сборную Белоруссии.

В распоряжении "Прессбола" оказался документ, подписанный замначальника главного управления по спорту Игнатьевым.