Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома Белоруссии запросило информацию о спортсменах, которые подписались под открытым письмом к президенту Александру Лукашенко. Ранее в прессе появился текст требований спортсменов, среди которых есть пункт о непризнании результатов выборов 9 августа.
"Правда.Ру" сообщала, что более сотни белорусских спортсменов потребовали провести повторные выборы, отпустить всех задержанных и провести проверку нарушений милицией. В противном случае спортсмены пригрозили приостановкой выступлений за сборную Белоруссии.
В распоряжении "Прессбола" оказался документ, подписанный замначальника главного управления по спорту Игнатьевым.
"Сообщаем о необходимости предоставления информации в приемную главного управления спорта и туризма Мингорисполкома посредством СМДО в срок не позднее 13.00 19 августа о том, присутствуют ли в списке работники соответствующих учреждений", - говорится в тексте документа.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.