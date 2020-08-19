Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон пожаловался на кражу велосипеда. В Instagram он опубликовал снимки грабителя с камеры наблюдения.
Мужчина, одетый в светлую куртку, отвязал велосипед от столба и утащил его. Самуэльссон попросил помочь в поимке преступника и сообщил, что транспортное средство стоит 2,2 тыс. евро.
"У меня прошлой ночью украли велосипед. Это сняли камеры. Кто-нибудь видел вора или велосипед? Если да, свяжитесь со мной, пожалуйста", — написал Самуэльссон.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.