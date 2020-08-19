У Самуэльссона украли велосипед за 2,2 тыс евро

Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон пожаловался на кражу велосипеда. В Instagram он опубликовал снимки грабителя с камеры наблюдения.

Мужчина, одетый в светлую куртку, отвязал велосипед от столба и утащил его. Самуэльссон попросил помочь в поимке преступника и сообщил, что транспортное средство стоит 2,2 тыс. евро.