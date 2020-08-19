"Уфа" и московский "Спартак" проводят матч 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом тайме в ворота хозяев был назначен пенальти.
После розыгрыша углового на 10-й минуте Понсе нанёс удар по воротам, а защитник "Уфы" Йокич сыграл рукой. Бригада арбитров пересмотрела видеоповторы и назначила 11-метровый.
Сделать удар "с точки" вызвался нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Обыграть вратаря "Уфы" Беленова он не смог.
#УфаСпартак— Спартак Москва (@CnAPTAK_MOCKBA) August 19, 2020
Ларссон не забил pic.twitter.com/LTbYnMLCc9
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