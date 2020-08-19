ВАР сыграл в пользу "Спартака", но Ларссон не забил пенальти

"Уфа" и московский "Спартак" проводят матч 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом тайме в ворота хозяев был назначен пенальти.

После розыгрыша углового на 10-й минуте Понсе нанёс удар по воротам, а защитник "Уфы" Йокич сыграл рукой. Бригада арбитров пересмотрела видеоповторы и назначила 11-метровый.

Сделать удар "с точки" вызвался нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Обыграть вратаря "Уфы" Беленова он не смог.