Директор "Чайки" отстранён на два года за ставки

Российский футбольный союз (РФС) отстранил спортивного директора клуба ФНЛ "Чайка" от футбольной деятельности на два года. Комитет по этике принял такое решение из-за того, что Олег Баян делал ставки в букмекерских конторах, что запрещено для работников команд.

"Прошло заседание комитета по этике. По его итогам спортивный директор "Чайки" Олег Баян отстранен от футбольной деятельности на два года за ставки. Он может оспорить это решение в трехдневный срок", — заявил председатель комитета Андрей Созин.

Реакция "Чайки"

Клуб ФНЛ моментально отреагировал на решение РФС. В "Чайке" заявили, что подадут апелляцию в трёхдневный срок.