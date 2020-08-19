Неймар нарушил протокол УЕФА и может пропустить финал Лиги чемпионов

У "ПСЖ" могут возникнуть проблемы перед финалом Лиги чемпионов. Лидер команды Неймар рискует получить "бан" перед решающим матчем.
Дело в том, что бразилец нарушил медицинский протокол УЕФА. После полуфинального матча с "Лейпцигом" (3:0) он обменялся футболками с защитником Марселем Хальстенбергом, что запрещено последней редакцией правил.
В том случае, если УЕФА выявит факт нарушения, Неймар может отправиться на 12-дневную самоизоляцию. "ПСЖ" сыграет в финале Лиги чемпионов 23 августа.
Соперником парижан в финале будет победитель встречи "Бавария" - "Лион". Эта игра состоится 19 августа.
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