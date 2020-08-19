Миранчук отклонил предложение "Аталанты" и перейдёт в "Милан"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в скором времени должен стать игроком "Локомотива". Футболист отверг предложение "Аталанты" из-за желания играть в большом клубе.

По сведениям РБК, "Милан" сделал "Локомотиву" новое предложение по Миранчуку. В скором времени оно будет рассмотрено. Если железнодорожники согласуют трансфер, то футболист подпишет контракт.

"На сегодняшний день, несмотря на большое желание "Аталанты", "Милан" ближе к трансферу Миранчука", — приводит РБК слова своего источника.