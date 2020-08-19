Леброн Джеймс превзошёл достижение Коби Брайанта

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в первом матче серии первого раунда плей-офф против "Портленда" сделал трипл-дабл. Баскетболист набрал 23 очка, сделал 17 подборов и 16 передач.

Этот трипл-дабл стал 22-м для Леброна за "Лейкерс". Форвард обошёл Коби Брайанта по количеству матчей с тремя показателями выше десяти.

Второе место по трипл-даблам занимает Элджин Бэйлор. Лидирует недосягаемый Мэджик Джонсон, у которого 138 таких матчей.

"Лейкерс" проиграли матч "Портленду" со счётом 93:100.