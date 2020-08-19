Все команды "Формулы-1" пролонгировали соглашение с автогонками до 2025 года. Договор предусматривает условия участия в соревнованиях.
По заявлению "Формулы-1", договор обеспечит устойчивое будущее соревнований, а также позволит уменьшить разницу между лидерами и аутсайдерами гонок.
"Правила, которые вступят в силу в 2022 году, уменьшит различия между командами - как финансовые, так и на треке", - говорится в заявлении "Формулы-1".
В сезоне-2020 в "Формуле-1" принимают участие:
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