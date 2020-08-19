Во вторник, 18 августа, прошли первые матчи третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Победы в этих играх одержали хозяева встреч.
Сочинцы преподнесли небольшую сенсацию, обыграв казанскую команду. К 77-й минуте хозяева уступали со счётом 1:2, но смогли переломить ход встречи.
На 86-й минуте гол забил полузащитник Кристиан Нобоа, а в добавленное время — защитник Иван Миладинович. Счёт — 3:2.
Тамбовчане продолжают принимать соперников в Саранске. Единственный гол в этой встрече забил хавбек Валерий Чуперка — 1:0.
"Быки" уверенно победили тульскую команду. По голу в каждом из таймов забили Сергей Петров и Маркус Берг.
Сегодня в третьем туре РПЛ состоятся ещё пять матчей:
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.