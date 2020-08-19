Победы "Краснодара" и "Сочи": первые результаты третьего тура РПЛ

Во вторник, 18 августа, прошли первые матчи третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Победы в этих играх одержали хозяева встреч.

"Сочи" — "Рубин"

Сочинцы преподнесли небольшую сенсацию, обыграв казанскую команду. К 77-й минуте хозяева уступали со счётом 1:2, но смогли переломить ход встречи.

На 86-й минуте гол забил полузащитник Кристиан Нобоа, а в добавленное время — защитник Иван Миладинович. Счёт — 3:2.

"Тамбов" — "Химки"

Тамбовчане продолжают принимать соперников в Саранске. Единственный гол в этой встрече забил хавбек Валерий Чуперка — 1:0.

"Краснодар" — "Арсенал"

"Быки" уверенно победили тульскую команду. По голу в каждом из таймов забили Сергей Петров и Маркус Берг.

Третий тур РПЛ

Сегодня в третьем туре РПЛ состоятся ещё пять матчей: