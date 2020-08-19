Милевский не праздновал победу "Динамо" из-за ситуации в Белоруссии

Нападающий "Динамо-Брест" Артём Милевский отреагировал на победу команды в первом раунде Лиги чемпионов против "Астаны". Белорусский клуб победил казахстанцев со счётом 6:3, сам форвард сделал две результативные передачи.

Милевский отметил, что не празднует победу из-за политической ситуации в Белоруссии. Последние 10 дней в стране проходят массовые акции протеста против Александра Лукашенко.

"С победой, Брест! С такой первой и такой необычной. Я все понимаю и сильно не праздную, мир Белоруссии", — написал украинец в Instagram.

Во втором раунде квалификации турнира "Динамо-Брест" сыграет против победителя пары "Конна Квей" (Уэльс) — "Сараево" (Босния).