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Белорусские спортсмены выдвинули ультиматум Лукашенко

Спорт » Командные виды » Футбол

Белорусские спортсмены выступили с открытым письмом в адрес президента страны Александра Лукашенко. Более 100 подписантов выдвинули требования к главе государства.

Авторы письма призвали признать выборы 9 августа несостоявшимися и провести повторное голосование. Кроме того, спортсмены требуют освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций, и реабилитировать политических заключенных.

Также предложено остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и выявить и наказать виновных в "зверских издевательствах над гражданами".

В том случае, если требования не будут выполнены, спортсмены угрожают не выступать за сборные.

"В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты", - говорится в письме спортсменов.

Среди подписантов призёры Олимпийских игр:

  • Андрей Кравченко;
  • Александра Герасименя;
  • Наталья Лещик;
  • Александра Панькина;
  • Сергей Демяшкевич.
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