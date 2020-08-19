Овечкин вышел на 18-е место по голам в Кубке Стэнли

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал героем четвёртой встречи против "Айлендерс". Россиянин сделал дубль, а "Кэпиталз" выиграли матч со счётом 3:2. Команда Овечкина сократила отставание в серии - 1-3.

Также Овечкин покорил очередной рубеж, забросив 68-ю и 69-ю шайбы. Он вышел на 18-е место по количеству голов в плей-офф НХЛ. Первое место в этом рейтинге занимает Уэйн Гретцки, на счету которого 122 шайбы.

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