Защитник "Зенита" Деян Ловрен рассказал о том, как проходит его адаптация в команде. Хорват признался, что испытывает проблемы с языковым барьером в команде.
Футболист пообещал выучить русский язык, но это займёт какое-то время. Пока защитник пытается говорит с партнёрами по команде на разных языках.
Это получается не всегда. Так, у нападающего Артёма Дзюбы ужасный английский по словам Ловрена.
"Немного понимаю его. Даже когда Дзюба говорит речь перед началом матча. Он, конечно, пытается еще на английском говорить. Но его английский… ужасен.
Пытаюсь говорить со всеми на всех языках. Кто-то говорит на английском, кто-то на немецком. Также пытаюсь понимать русский. Но это займет время", — приводит Sport24 слова Ловрена.
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