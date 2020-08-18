Ловрен рассказал про ужасный английский язык Дзюбы

Защитник "Зенита" Деян Ловрен рассказал о том, как проходит его адаптация в команде. Хорват признался, что испытывает проблемы с языковым барьером в команде.

Футболист пообещал выучить русский язык, но это займёт какое-то время. Пока защитник пытается говорит с партнёрами по команде на разных языках.

Это получается не всегда. Так, у нападающего Артёма Дзюбы ужасный английский по словам Ловрена.