"Барселона" вслед за Сетьеном уволила Абидаля

"Барселона" и спортивный директор Эрик Абидаль расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Француз работал на своей должности с 2018 года, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Абидаль выступал за "Барселону" в качестве футболиста. За шесть сезонов защитник провёл в составе команды 187 матчей.

Решение было принято после разгрома "Барселоны" от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8). Кроме Абидаля, каталонцы уволили главного тренера Кике Сетьена.

Возглавить команду в ближайшее время должен голландец Рональд Куман. Имя нового спортивного директора пока не называется.