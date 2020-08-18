Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила о том, что доверие к власти со стороны спортсменов потеряно. По её словам, ВФЛА, ОКР и Министерство спорта утратили доверие из-за своих несвоевременных действий.
Ранее ВФЛА попала в скандал из-за подделки документов прыгуна Данила Лысенко. Федерация была оштрафована на 5 млн долларов, но не смогла выплатить долг перед World Athletics в срок.
Всего штраф ВФЛА составил 6,13 млн. Позже долг был закрыт Министерством спорта, но россияне пока не могут получить нейтральный статус для выступлений на международной арене.
"1 июля прошло, долг не был выплачен вовремя, и очень многое развернулось к нам нехорошим местом. Федерация, Министерство спорта России и Олимпийский комитет России, я считаю, делали недостаточно для того, чтобы помочь спортсменам и защитить их, поэтому мы сейчас плаваем, как сопли в космосе. Было сделано недостаточно, доверие потеряно с моей стороны точно", — приводит "Р-Спорт" слова Ласицкене.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.