Ласицкене: "Мы болтаемся, как сопли в космосе"

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила о том, что доверие к власти со стороны спортсменов потеряно. По её словам, ВФЛА, ОКР и Министерство спорта утратили доверие из-за своих несвоевременных действий.

Ранее ВФЛА попала в скандал из-за подделки документов прыгуна Данила Лысенко. Федерация была оштрафована на 5 млн долларов, но не смогла выплатить долг перед World Athletics в срок.

Всего штраф ВФЛА составил 6,13 млн. Позже долг был закрыт Министерством спорта, но россияне пока не могут получить нейтральный статус для выступлений на международной арене.