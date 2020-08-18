В России снимут документальный фильм про Тутберидзе с бюджетом в 11 млн

Российские зрители в следующем году смогут увидеть документальный фильм про тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Проект был представлен на приёме в Министерстве культуры 14 августа, сообщает SeldonNews.

Бюджет картины составит 11 млн рублей, а режиссёром выступит Юлия Бобкова. Ранее она снимала фильмы про композитора Олега Каравайчука, Михаила Калашникова и остров Сахалин.

Производитель картины — Студия по созданию кино и аудиовизуальных произведений "Остров".