Российские зрители в следующем году смогут увидеть документальный фильм про тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Проект был представлен на приёме в Министерстве культуры 14 августа, сообщает SeldonNews.
Бюджет картины составит 11 млн рублей, а режиссёром выступит Юлия Бобкова. Ранее она снимала фильмы про композитора Олега Каравайчука, Михаила Калашникова и остров Сахалин.
Производитель картины — Студия по созданию кино и аудиовизуальных произведений "Остров".
"Героиня фильма — тренер по фигурному катанию Этери Георгиевна Тутберидзе. Фильм планируется выстроить как спортивную драму, в которой в условиях жесточайшей конкуренции в труппе сразу несколько учениц-фигуристок претендует на участие в Олимпийских соревнованиях. На кого сделает ставку тренер?" — говорится в описании картины.
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