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"Фенербахче" арендует у "Локомотива" Смолова

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов продолжит карьеру в "Фенербахче". Стамбульский клуб ведёт переговоры об аренде футболиста, сообщает Takvim.

За годичную аренду Смолова "канарейки" заплатят 1 млн евро, а самому футболисту заплатят за год 1,5 млн. Кроме того, у "Фенербахче" будет право выкупа контракта футболиста за четыре млн евро.

Смолов в Испании

Вторую часть сезона-2019/20 Смолов провёл в "Сельте". Футболист подписал арендное соглашение в январе. Он провёл в составе команды 14 матчей и забил два гола — "Барселоне" (2:2) и "Реалу" (2:2).

Команда из Виго сохранила место в высшем дивизионе чемпионата Испании. Несмотря на это, "Сельта" решила не выкупать контракт Смолова у "Локомотива".

В новом сезоне форвард провёл три матча за "Локо", голов не забил.

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