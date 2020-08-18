Ле Таллек получит российское гражданство и может перейти в "Зенит"

"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Монпелье" Дамьену Ле Таллеку. Трансфер возможен, если французу удастся быстро решить вопрос с российским гражданством, сообщает transfermarkt.

С 2014 по 2016 год Ле Таллек выступал за саранскую "Мордовию". У футболиста жена и сын — граждане РФ. Полузащитник заявил, что хотел бы иметь два паспорта — Франции и России.

"Не могу пока точно сказать, когда у меня будет российский паспорт, но, скорее всего, увижу его к концу сезона. На данный момент этим вопросом занимается мой адвокат", — говорил Ле Таллек в марте.

Дамьен Ле Таллек

Дамьен выиграл чемпионат Германии в составе "Боруссии". В своей карьере он выступал за такие команды: