Пресс-служба "Монако" опубликовала фотографию российского полузащитника Александра Головина. Футболиста работники монегасков назвали "Александром Великим".
Aleksandr the Great 💪 pic.twitter.com/0GYfPiD9Pb— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) August 18, 2020
Полузащитник перешёл в клуб в 2018 году. За два сезона хавбек провёл 65 матчей, в которых забил семь мячей.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.