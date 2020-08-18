В "Монако" назвали Головина "Александром Великим"

Пресс-служба "Монако" опубликовала фотографию российского полузащитника Александра Головина. Футболиста работники монегасков назвали "Александром Великим".

Aleksandr the Great 💪 pic.twitter.com/0GYfPiD9Pb — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) August 18, 2020

Головин в "Монако"

Полузащитник перешёл в клуб в 2018 году. За два сезона хавбек провёл 65 матчей, в которых забил семь мячей.