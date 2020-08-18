21 августа в финале Лиги Европы встретятся итальянский "Интер" и испанская "Севилья". Несмотря на то, что клубы из этих стран выиграли наибольшее количество трофеев (с учетом Кубка УЕФА), итало-испанское противостояние в решающем матче состоится всего во второй раз в истории.
Первый подобный случай был зафиксирован в 1977 году. В финале Кубка УЕФА, который тогда проводился в двухматчевом формате, встретились "Ювентус" и "Атлетик" из Бильбао.
Первый матч "Юве" на своём поле выиграл со счётом 1:0, единственный мяч забил Марко Тарделли. В ответной игре были сильнее баски — 2:1, но по правилу выездного гола победу одержали итальянцы. "Золотым" оказался мяч Роберто Беттеги, забитый на 7-й минуте.
Испанский клуб является рекордсменом турнира. Команда пять раз выигрывала трофей и ни разу не проиграла финал.
Миланский клуб в десятый раз вышел в финал еврокубков. В Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов) команда одержала 3 победы и потерпела 2 поражения. Счёт в Лиге Европы (Кубке УЕФА) — 3:1.
В последний раз "Интер" выходил в еврокубковый финал в 2010 году, победив в ЛЧ "Баварию" (2:0). Последний раз команда играла в решающем матче ЛЕ в 1998 году.
Матч "Севилья" - "Интер" начнётся в 22.00 на стадионе "Райн Энерги" в Кёльне. Игра будет проходить без зрителей.
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