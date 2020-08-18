Испания - Италия в финале Лиги Европы: второй раз в истории

21 августа в финале Лиги Европы встретятся итальянский "Интер" и испанская "Севилья". Несмотря на то, что клубы из этих стран выиграли наибольшее количество трофеев (с учетом Кубка УЕФА), итало-испанское противостояние в решающем матче состоится всего во второй раз в истории.

Первый подобный случай был зафиксирован в 1977 году. В финале Кубка УЕФА, который тогда проводился в двухматчевом формате, встретились "Ювентус" и "Атлетик" из Бильбао.

Первый матч "Юве" на своём поле выиграл со счётом 1:0, единственный мяч забил Марко Тарделли. В ответной игре были сильнее баски — 2:1, но по правилу выездного гола победу одержали итальянцы. "Золотым" оказался мяч Роберто Беттеги, забитый на 7-й минуте.

"Севилья" — рекордсмен Лиги Европы

Испанский клуб является рекордсменом турнира. Команда пять раз выигрывала трофей и ни разу не проиграла финал.

2005/06. "Севилья" — "Мидлсбро" (Англия) — 4:0.

2006/07. "Севилья" — "Эспаньол" (Испания) — 2:2, 3:1 по пенальти.

2013/14. "Севилья" — "Бенфика" (Португалия) — 0:0, 4:2 по пенальти.

2014/15. "Севилья" — "Днепр" (Украина) — 3:2.

2015/16. "Севилья" — "Ливерпуль" (Англия) — 3:1.

Десятый финал "Интера"

Миланский клуб в десятый раз вышел в финал еврокубков. В Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов) команда одержала 3 победы и потерпела 2 поражения. Счёт в Лиге Европы (Кубке УЕФА) — 3:1.

В последний раз "Интер" выходил в еврокубковый финал в 2010 году, победив в ЛЧ "Баварию" (2:0). Последний раз команда играла в решающем матче ЛЕ в 1998 году.

1990/91. "Интер" — "Рома" (Италия) — 2:0, 0:1.

1993/94. "Интер" — "Казино" (Австрия) — 1:0, 1:0.

1996/97. "Шальке" (Германия) — "Интер" — 1:0, 0:1, 4:1 по пенальти.

1997/98. "Интер" — "Лацио" (Италия) — 3:0.

Матч "Севилья" - "Интер" начнётся в 22.00 на стадионе "Райн Энерги" в Кёльне. Игра будет проходить без зрителей.