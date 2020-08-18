Вице-президент общественной организации "Хрустальное сердце" Мария Черныш отреагировала на смерть 17-летнего футболиста Михаила Колосова. Игроку стало плохо во время матча в Строгино в субботу.

Футболист потерял сознание на поле. Медики команд оказали первую помощь, но спасти Колосова не удалось. По сведениям очевидцев, "скорая" ехала около 20 минут.

По мнению Черныш, все спортивные объекты, где соревнуются дети и подростки, должны быть оборудованы наружными автоматическими дефибрилляторами (АНД). В США это помогло снизить смертность от остановки сердца в 2,5 раза.

"Мы обращаемся к руководителям Минздрава, Минобра и Минспорта РФ с требованием принять неотложные меры, чтобы обезопасить жизнь детей и подростков во время физической активности.

Во-первых, установить во всех детских учреждениях АНД, во-вторых, обучить персонал оказывать доврачебную помощь с применением АНД и, в-третьих, провести обучение детских кардиологов, чтобы они смогли определять скрытые опасные аритмии, которые способны привести к внезапной остановке сердца", — приводятся слова Черныш в пресс-релизе "Холодного сердца".