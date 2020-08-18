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"Барселона" подтвердила переговоры с Куманом

Спорт » Командные виды » Футбол

Руководство "Барселоны" подтвердило проведение переговоров с наставником сборной Голландии Рональдом Куманом. Журналисты сообщали, что тренер возглавит команду на два или три сезона.

Генеральный директор "Барсы" Оскар Грау заявил, что действительно разговаривал с Куманом. На этой неделе голландец должен быть назначен на пост главного тренера.

"Да, я говорил с Куманом", — приводит Sport.es слова Грау.

14 августа "Бавария" разгромила "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 8:2. В понедельник каталонцы объявили об уходе Кике Сетьена.

Куман сейчас возглавляет сборную Голландии. Команда примет участие в Евро-2020, который был перенесен на лето 2021 года. Каким образом будет решён вопрос с "оранжевыми", не сообщается.

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