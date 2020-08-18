В США трансгендерам разрешили участвовать в соревнованиях женщин

Окружной суд штата Айдахо вынес запрет на исполнение закона об участии трансгендеров в женских соревнованиях. Судебный запрет будет действовать на закон НВ500, сообщает Sports Illustrated.

В марте законодательное собрание штата Айдахо приняло закон, согласно которому в спортивных соревнованиях среди девушек и женщин участники могут быть зарегистрированы только по биологическому полу. То есть исключалась любая возможность проявить гендерную идентичность.

Иск в суд подала 19-летняя Линдси Хекокс. Окружной суд вынес решение ввести запрет до тех пор, пока закон НВ500 не пройдёт конституционную проверку. Судья Дэвид Най посчитал, что истице, вероятнее всего, удастся оспорить закон в вышестоящих инстанциях.