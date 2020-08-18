Окружной суд штата Айдахо вынес запрет на исполнение закона об участии трансгендеров в женских соревнованиях. Судебный запрет будет действовать на закон НВ500, сообщает Sports Illustrated.
В марте законодательное собрание штата Айдахо приняло закон, согласно которому в спортивных соревнованиях среди девушек и женщин участники могут быть зарегистрированы только по биологическому полу. То есть исключалась любая возможность проявить гендерную идентичность.
Иск в суд подала 19-летняя Линдси Хекокс. Окружной суд вынес решение ввести запрет до тех пор, пока закон НВ500 не пройдёт конституционную проверку. Судья Дэвид Най посчитал, что истице, вероятнее всего, удастся оспорить закон в вышестоящих инстанциях.
"Поскольку суд считает, что истцам, вероятно, удастся признать закон неконституционным в том виде, в каком он сейчас написан, он должен издать предварительный судебный запрет на время судебного разбирательства по существу", - заявил судья.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.